Пациент оказался на полу в Брянской больнице № 1 (ВИДЕО)
Беспомощного мужчину сняли на видео.
Брянец снял на видео пациента Брянской городской больницы № 1, оказавшегося на полу в ожидании медицинской помощи.
«Рядом ходят врачи, человеку никто не может помочь даже встать, сам еле стою, уже час жду санитарку, которая должна провести до кабинета, больница № 1», – сообщил автор записи.
Он рассказал, что сам оказался в больнице с сотрясением мозга. «Я еле стою с сотрясением мозга, и да, я помог, потому что больше некому, как оказалось», – пояснил очевидец.
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