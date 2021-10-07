Пациент оказался на полу в Брянской больнице № 1 (ВИДЕО)

Беспомощного мужчину сняли на видео.

Брянец снял на видео пациента Брянской городской больницы № 1, оказавшегося на полу в ожидании медицинской помощи.

«Рядом ходят врачи, человеку никто не может помочь даже встать, сам еле стою, уже час жду санитарку, которая должна провести до кабинета, больница № 1», – сообщил автор записи.

Он рассказал, что сам оказался в больнице с сотрясением мозга. «Я еле стою с сотрясением мозга, и да, я помог, потому что больше некому, как оказалось», – пояснил очевидец.