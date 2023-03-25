Брянское предприятие отправила машину в зону СВО

Брянское предприятие купили машину и отправили её для военнослужащих в зону СВО. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

Сотрудники Брянского муниципального предприятия по вопросам похоронного дела и неравнодушные жители вновь собрали помощь для бойцов в зоне проведения спецоперации.

«Мы постоянно сотрудничаем с брянскими подразделениями. В этот раз поступил «заказ» на УАЗик. Мы нашли подержанную машину в Туле по приемлемым для нас деньгам, привезли её к нам, отремонтировали на базе ремонтного цеха предприятия, заправили бензином и отправили к нашим ребятам», – уточнил руководитель предприятия Сергей Щемелинин.

Также для военнослужащих собрали медикаменты, резиновую обувь и продукты.