Брянские полицейские нашли заблудившегося в лесу парня

Брянские полицейские спустя сутки нашли пропавшего в лесу 24-летнего парня. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратилась жительница города Новозыбкова. Ее 24-летний сын – инвалид 2 группы – ушел из дома и не вернулся.

Правоохранители выдвинулись на поиски. Местные жители видели, как молодой человек шел в сторону леса. Больше суток родственники, полицейские и волонтеры прочесывали лесной массив и близлежащие населенные пункты.

Оперативники уголовного розыска нашли парня на мосту в селе Старые Бобовичи Новозыбковского района. Он ушел на 17 километров от своего дома.

Дезориентированного молодого человека стражи порядка отвезли в город. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Мать найденного парня написала письмо со словами благодарности сотрудникам полиции.