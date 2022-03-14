Памятники на кладбище в Киваях разгромили два подростка

Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия. Материалы будут направлены в районный суд. Подростков могут поместить в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей УМВД России по Брянской области.

Полицейские выяснили, что к инциденту причастны 12-летний житель села и его 11-летний приятель. Подростки признались, что громили памятники, желая похулиганить.

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Смоленские железнодорожники усилят профилактическую работу на переездах в марте В марте железнодорожники усилят профилактическую работу на переездах. До конца месяца в Смоленской области на полигоне Московской железной дороги пройдет акция «Внимание, переезд!». В рамках мероприятия автомобилистам напомнят правила пересечения путей и расскажут о последствиях нарушения ПДД на переездах. С начала года по вине автомобилистов произошло одно дорожно-транспортное происшествие на железнодорожном переезде 372 км, расположенном

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