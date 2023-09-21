Пансионат в Брянске закрыли из-за нарушения пожарной безопасности

Частный пансионат для пожилых людей в Брянске закрыли из-за нарушения пожарной безопасности. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Прокуратура Бежицкого района Брянска выявила нарушения в работе частного пансионата для пенсионеров. Он расположен в арендованном юридическим лицом нежилом здании. Помещения здесь не отвечают СанПИну и требованиям пожарной безопасности. В здании нет автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения, эвакуационных выходов и носилок для эвакуации маломобильных постояльцев. Персонал пансионата не прошел соответствующее обучение.
16 постояльцев отправили по домам. Суд по требованию прокуратуры приостановил деятельности организации из-за опасности проживания людей в здании. Решение не вступило в законную силу.
21.09.2023 17:09
Смоленским школьникам напомнили о правилах безопасности на железной дороге
Сегодня для учащихся 3-х классов средней школы № 5 города Смоленска железнодорожники провели урок безопасности в рамках профилактической акции «Уступи дорогу поездам!», которая проводится на Московской железной дороге с 1 по 30 сентября. Ребятам в игровой форме рассказали, где и как переходить пути, напомнили правила безопасного поведения на объектах инфраструктуры, познакомили с основными железнодорожными профессиями,
15.09.2023 15:56
Перевозки пассажиров по железной дороге в Смоленской области выросли на 15,5% за 8 месяцев
В январе — августе 2023 года с железнодорожного и пригородного вокзалов в Смоленске отправлено 647,9 тыс. пассажиров, что на 15,5% больше показателя аналогичного периода прошлого года. При этом в пригородном сообщении перевезено 138,7 тыс. человек (+12,4%), в дальнем следовании – 509,2 тыс. человек (+16,3%). Наиболее востребованными были рейсы из Смоленска в Москву и Минск, а