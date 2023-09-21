Пансионат в Брянске закрыли из-за нарушения пожарной безопасности

Частный пансионат для пожилых людей в Брянске закрыли из-за нарушения пожарной безопасности. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Прокуратура Бежицкого района Брянска выявила нарушения в работе частного пансионата для пенсионеров. Он расположен в арендованном юридическим лицом нежилом здании. Помещения здесь не отвечают СанПИну и требованиям пожарной безопасности. В здании нет автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения, эвакуационных выходов и носилок для эвакуации маломобильных постояльцев. Персонал пансионата не прошел соответствующее обучение.

16 постояльцев отправили по домам. Суд по требованию прокуратуры приостановил деятельности организации из-за опасности проживания людей в здании. Решение не вступило в законную силу.