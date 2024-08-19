Парень и девушка попали в больницу после ДТП на брянской трассе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла на автодороге «Дятьково-Любохна» в Дятьковском районе. 19-летний водитель не справился с управлением Renault Fluence. Легковушка съехала с дороги в кювет.

Водитель с черепно-мозговой травмой и и его 19-летняя пассажирка с сотрясением головного мозга и ушибом позвоночника госпитализированы.

Молодой человек не так давно получил права. По факту дорожно-транспортного происшествия полиция проводит проверку.