Пассажир легковушки умер после ДТП на брянской трассе

40-летний мужчина умер в больнице после аварии на трассе. Подробности происшествия сообщили в Госавтоинспекции Брянской области.

ДТП произошло на 2 км автодороги «Орел-Брянск-Смоленск-Высокое». 39-летняя женщина-водитель за рулём «ВАЗ-11193» при обгоне выехала на полосу встречного движения. Легковушка столкнулась с «КАМАЗ 68901Е» с прицепом. От удара машины съехали с дороги.

Женщина-водитель и её 40-летний пассажир получили тяжелые травмы и попали в больницу. Позже мужчина умер в реанимации.