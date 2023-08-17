Пассажир погиб на трассе в Новозыбковском районе

Авария произошла на 191 км автодороги А-240 «Брянск-Новозыбков». 18-летний водитель на «ВАЗ 2110» решил обогнать грузовой автомобиль Volvo по обочине. Начинающий автомобилист не справился с управлением. Легковушка съехала в кювет и перевернулась. 23-летний пассажир «ВАЗ» погиб на месте.

23-летний пассажир легковушки погиб в ДТП на трассе в Новозыбковском районе. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Кадры для АПК и медицины Ремонт ЦРБ, подготовка специалистов для сельского хозяйства и повышение качества воды. Эти и другие темы были затронуты в ходе визита врио губернатора Василия Анохина в Демидовский район. Одной из точек маршрута главы региона стала местная ЦРБ. Учреждение здравоохранения сегодня нуждается в реконструкции и обновлении медицинского оборудования. Больничный городок районной больницы был сдан в 1985 году.

К первой работе – первая квартира На Смоленщине активно поддерживают студентов, обучающихся по целевому набору. На прошлой неделе медики-целевики получили ключи от служебных квартир. Первым таким специалистом стала 22-летняя Мария Трифонова, которая несколько месяцев назад окончила Рославльский медицинский техникум. Во время обучения Мария подписала целевой договор и приняла на себя обязательство прийти после учёбы на «скорую» фельдшером. Своего жилья у девушки