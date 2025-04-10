61-летний пассажир пострадал в ДТП на брянской трассе в Унечском районе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Накануне в Унечском районе на 138 км автодороги федерального значения А-240 «Брянск – Новозыбков – граница с Республикой Беларусь» произошла авария. 49-летний водитель не справился с управлением автомобиля «УАЗ». Машина съехала в кювет и перевернулась.

61-летний пассажир с травмами попал в больницу. Инспекторы составили на водителя административный материал.