Пассажирка иномарки погибла в ДТП в Брянске

73-летняя пассажирка погибла при столкновении двух автомобилей в Брянске. Об этом сообщили в городском отделе ГИБДД.

Накануне утром в Советском районе Брянска произошла смертельная авария. На улице Ильи Иванова 76-летний мужчина за рулём автомобиля Renault Symbol при развороте разворот врезался в Volkswagen Touareg. 20-летний водитель ехал прямо во встречном направлении.

73-летняя пассажирка Renault от полученных травм умерла до прибытия скорой медицинской помощи. Водитель этой иномарки с травмой головы и ушибами попал в больницу.

На молодого водителя инспекторы составили два административных материала, в том числе за непристёгнутый ремень безопасности.

По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку.