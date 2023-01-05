Пассажирка иномарки повредила плечо в ДТП в Брянске
36-летняя пассажирка Honda ушибла плечо в аварии в областном центре. О происшествии рассказали в городской Госавтоинспекции.
На проспекте Станке-Димитрова в Брянске произошла авария. 29-летний водитель на Nissan Teana при выезде с прилегающей территории врезался в Honda CR-V. 36-летний автомобилист перестраивался из средней полосы в крайнюю правую.
36-летняя пассажирка Honda ушибла плечо и грудную клетку. Её отпустили с назначением лечения.
На водителя Nissan инспекторы составили административные материалы за нарушение ПДД, отсутствие полиса ОСАГО и знака «начинающий водитель».
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