Пассажирка мопеда сломала рёбра в ДТП в брянском селе

Пассажирка мопеда сломала рёбра и ушибла голову в ДТП в селе в Стародубском районе. О происшествии сообщили в региональном ГИБДД.

Авария произошла на улице Первомайская в селе Мереновка в Стародубском районе. 34-летний водитель за рулём Renault Sandero при обгоне столкнулся с попутно двигавшимся мопедом «АЛЬФА». 62-летний байкер в это время поворачивал налево.

58-летняя пассажирка мопеда сломала рёбра и ушибла голову. Госпитализация ей не потребовалась.