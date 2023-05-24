Пассажирка мопеда сломала рёбра в ДТП в брянском селе
Пассажирка мопеда сломала рёбра и ушибла голову в ДТП в селе в Стародубском районе. О происшествии сообщили в региональном ГИБДД.
Авария произошла на улице Первомайская в селе Мереновка в Стародубском районе. 34-летний водитель за рулём Renault Sandero при обгоне столкнулся с попутно двигавшимся мопедом «АЛЬФА». 62-летний байкер в это время поворачивал налево.
58-летняя пассажирка мопеда сломала рёбра и ушибла голову. Госпитализация ей не потребовалась.
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