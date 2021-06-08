Пассажиров электрички эвакуировали в Сельцо из-за бесхозного багажа

Пассажиры ждут на платформе, когда силовики завершат проверку.

В соцсетях очевидцы опубликовали информацию о том, что пассажиров электрички экстренно эвакуировали. Причиной стала бесхозная коробка в одном их вагонов. Ее обнаружили в Сельцо.

Очевидцы поделились снимками с места происшествия и рассказали, что сейчас для прояснения ситуации прибыли полицейские, пожарные и представители Росгвардии. Пассажиры ожидают на платформе окончания работы силовиков.

Из официальных источников на данный момент информации по факту не поступало.