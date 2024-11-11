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Пенсионер из Брянска лишился денег при попытке купить грибы

2024, 11 ноября 17:27 Происшествия
Пенсионер из Брянска лишился денег при попытке купить грибы
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Пенсионер из Брянска лишился денег при попытке купить грибы у мошенника. Об этом рассказали в региональном УМВД. 

В полицию обратился 61-летний житель Фокинского района Брянска. Мужчине позвонил неизвестный и предложить купить сушёные грибы через онлайн-сервиса. Во время общения пенсионер дал доступ к своим счетам злоумышленнику. Потерпевший лишился 84 800 рублей.

По факту мошенничества полиция проводит проверку.

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