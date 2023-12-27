Пенсионер из Жуковки получил полтора года колонии за нападение на соседа

74-летний житель Жуковки проведёт полтора года в колонии за нападение с ножом на соседа. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.

Брянский суд рассмотрел уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью. На скамье подсудимых оказался 74-летний житель Жуковки.

Утром 30 июля 2023 года мужчина поссорился с соседом. Фигуран ударил его ножом в спину, повредив грудную клетку. Здоровью потерпевшего был причинён тяжкий вред.

Суд приговорил виновного к полутора годам лишения свободы в колонии общего режима. Решение не вступило в законную силу.