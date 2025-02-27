Пенсионер на LADA сбил женщину в Клинцах

70-летний пенсионер на LADA сбил женщину на переходе в Клинцах. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

В Клинцах на улице Октябрьская произошла авария. 70-летний водитель за рулём LADA Vesta сбил 44-летнюю женщину. Она шла через дорогу по нерегулируемому переходу . Пострадавшую доставили в больницу.

Полицейские проводят проверку по факту дорожно-транспортного происшествия.