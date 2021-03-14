Пенсионер на Volkswagen врезался в дерево на брянской трассе: двое ранены
Авария произошла в Клинцовском районе.
Два человека получили тяжелые травмы в результате аварии на 16-м километре дороги Клинцы – Гордеевка – Красная Гора.
Как сообщает областная ГИБДД, 13 марта около 9.15 68-летний водитель Volkswagen Passat, который ехал от Гордеевки к Клинцам, не учел погодные условия, не справился с управлением и съехал в кювет. Затем машина врезалась в дерево.
Водителя госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и ушибом грудной клетки. 34-летнюю пассажирку иномарки госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, переломом левого плеча и переломом ребер слева.
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