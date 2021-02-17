Пенсионер погиб под колесами «ГАЗели» на нечищеной дороге в Комаричах

Дорога в месте ДТП была не расчищена от снега и льда.

Смертельная авария произошла 16 февраля около 10.40 в Комаричах.

По информации региональной Госавтоинспекции, у дома № 23 по улице Советской 45-летний водитель «ГАЗ-А31R33», сдавая задом, сбил 67-летнего мужчину. От полученных травм пенсионер скончался.

Полицейские установили, что дорогу в месте аварии после снегопада своевременно не расчистили. На участке обнаружили скопление снега и льда.

Полицейские возбудили административное дело – районной администрации грозит штраф в размере от 200 тысяч до 300 тысяч рублей.

Годом ранее местных чиновников уже привлекали к ответственности за нарушения требований при содержании дорог.