Пенсионер погиб под колёсами иномарки в Брянске. Об этом сообщили в городском отделе ГИБДД.

В Бежицком районе Брянска произошла авария. В районе дома № 3 по улице Комсомольской 46-летний водитель за рулём автомобиля Ford Kuga выехал на встречную полосу через сплошную линию и сбил 83-летнего пешехода. Пенсионер шёл через дорогу по нерегулируемому переходу.

Пострадавший умер на месте происшествия до прибытия скорой медицинской помощи. Правоохранители проводят проверку по факту дорожно-транспортного происшествия.