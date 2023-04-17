Пенсионера из Брянска обманула гадалка

Пожилого жителя областного центра гадалка развела почти на 20 тысяч рублей. Об этом рассказали в региональном УМВД.

В полицию обратился 73-летний житель Бежицкого района Брянска. Мужчина решил прибегнуть к помощи гадалки в решении своих личных проблем. Но экстрасенс оказалась фальшивой. Пенсионер лишился 19500 рублей.

Полиция проводит проверку.