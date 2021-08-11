Пенсионерка из Брянска перевела иностранному жениху 714 тысяч рублей

Желая помочь новому знакомому, пенсионерка перевела на указанный ей счет почти 714 тысяч рублей, после чего кавалер перестал выходить на связь.

Приятный собеседник нашел подход к женщине и пообещал вскоре приехать для личного знакомства, но сослался на временные финансовые затруднения.

Спорту – быть! Председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов и депутат Юрий Кашанский посетили недавно отремонтированный спортивный зал для единоборств в Рославле. Вторая жизнь зала Несколько лет назад детско-юношеской спортшколе «Торпедо» для проведения занятий передали помещение, служившее некогда актовым залом школы. Оно требовало полной реконструкции, ремонта и обустройства. Тогда с надеждой на помощь к спикеру облдумы на личном

От дорог до связи Жители Рославля рассказали о волнующих их вопросах. председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов провёл приём граждан в Рославле. В этот раз в обращениях жителей преобладали не личные, а общественно значимые вопросы. Море проблем Звучали проблемы газификации населённых пунктов, капремонта в многоквартирных домах, ремонта Дома культуры «Ростислав», установки забора в одной из сельских школ. Наиболее актуальной

Быстрее и выше Объявлены результаты общероссийского рейтинга ГТО среди регионов России за второй квартал 2021 года. Смоленская область заняла в рейтинге 34-е место, улучшив свои позиции на 15 пунктов. Отметим, что данная система оценивания включает в себя 7 критериев, в частности, учитывается уровень вовлеченности населения в подготовку и выполнение нормативов, кадровая обеспеченность центров тестирования, популяризации самого комплекса и

Газ этому дому! Кого затронет программа социальной газификации? Благодаря реализуемым на Смоленщине проектам голубое топливо в ближайшее время придет в десятки домов. На прошлой неделе губернатор Алексей Островский провел расширенное видеоселекторное совещание, посвященное вопросу реализацию программы социальной газификации в регионе. В обсуждении приняли участие член Госсовета РФ, депутат Госдумы Сергей Неверов, председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов, генеральный

Большое внимание – маленьким жителям Как в регионе благоустраивают соцобъекты на периферии? Губернатор Алексей Островский побывал с рабочим визитом в Краснинском районе и посетил ряд социальных объектов. Глава региона ознакомился с работой детского сада «Родничок» в райцентре, его посещают 72 ребенка от 1,5 до 7 лет. Здесь оборудованы групповые помещения с отдельными спальнями, музыкальный и физкультурный залы, медицинский блок, на