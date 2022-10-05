Пенсионерка попала под колёса в Брянске

75-летнюю женщину ночью сбила иномарка в областном центре.

Авария произошла около часа ночи 4 октября. На улице Ульянова в Брянске 32-летний водитель на Opel Insignia сбил 76-летнюю женщину. Пенсионерка переходила дорогу в неположенном месте. Женщину с переломами ног и рёбер, ушибами головы и лица госпитализировали.

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП. После проверки по СПО «Паутина» инспекторы составили на водителя 20 протоколов за непристёгнутый ремень безопасности.