Пенсионерка ранена в тройном ДТП в Новозыбкове

Аварию спровоцировал 72-летний водитель «ВАЗа».

29 мая около 10.20 на улице Вокзальной в Новозыбкове столкнулись «ВАЗ-2106», Hyundai Solaris и Daewoo Nexia.

Как сообщает областная ГИБДД, 72-летний водитель «ВАЗа» не рассчитал дистанцию и врезался в попутный Hyundai Solaris под управлением 26-летнего водителя. Затем Hyundai врезался в Daewoo Nexia, за рулем которой находилась 48-летняя женщина.

В результате аварии пострадала пассажирка «ВАЗа». Ее госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга.