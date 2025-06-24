Пенсионерку сбила машина в Трубчевском районе

Пенсионерку, которая переходила дорогу в неположенном месте, сбила машина в Трубчевском районе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Накануне утром в Трубчевском районе произошла авария. На улице Луначарского напротив дома № 45 68-летний водитель за рулём автомобиля «ВАЗ-21213» сбил 73-летнюю женщину. Пенсионерка пыталась перейти дорогу в неположенном месте и внезапно вышла на проезжую часть. До перехода было всего девять метров.

Женщина с травмами попала в больницу. На пешехода и на водителя инспекторы составили административные материалы.