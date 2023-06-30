Перед брянским судом предстанет конкурсный управляющий за мошенничество на три миллиона рублей. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянские следователи отправили в суд уголовное дело о крупном мошенничестве. В преступлении обвиняют 69-летнего конкурсного управляющего организации, производящей в городе Фокино строительные материалы.

По версии следствия, с февраля по июль 2021 года мужчина соврал кредитору о необходимости погашения текущих долгов организации на 3 млн рублей для оформления перехода права собственности на юридическое лицо. Конкурсный управляющий получил деньги, но долги не погасил, а потратил их.

Преступление выявили сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД