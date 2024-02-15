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Перед брянским судом предстанет курьер телефонных мошенников

2024, 15 февраля 14:32 Происшествия
Перед брянским судом предстанет курьер телефонных мошенников
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Перед брянским судом предстанет курьер из Бурятии, помогавший телефонным мошенникам обманывать пенсионеров. Об этом рассказали в региональной прокуратуре. 

Погарский районный суд рассмотрит уголовное дело о мошенничестве. В преступлении обвиняют 19-летнего жителя Республики Бурятия. 

По версии следствия, 25 декабря 2023 года молодой человек по указанию телефонных мошенников прибыл в посёлок Погар. Там он забрал у двух пожилых женщин 300 тысяч рублей якобы для передачи их родственникам попавшим в ДТП.

Парня задержали полицейские. Суда он дожидается под стражей. Деньги женщинам фигурант вернул.

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