Перед брянским судом предстанет курьер телефонных мошенников
Перед брянским судом предстанет курьер из Бурятии, помогавший телефонным мошенникам обманывать пенсионеров. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.
Погарский районный суд рассмотрит уголовное дело о мошенничестве. В преступлении обвиняют 19-летнего жителя Республики Бурятия.
По версии следствия, 25 декабря 2023 года молодой человек по указанию телефонных мошенников прибыл в посёлок Погар. Там он забрал у двух пожилых женщин 300 тысяч рублей якобы для передачи их родственникам попавшим в ДТП.
Парня задержали полицейские. Суда он дожидается под стражей. Деньги женщинам фигурант вернул.