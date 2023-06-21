Перед брянским судом предстанут двое курьеров телефонных мошенников

Двух курьеров телефонных мошенников ждёт суд за обман шести пожилых жителей Брянской области. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Бежицкий районный суд Брянска рассмотрит уголовное дело о мошенничестве. В преступлении обвиняют 19-летнего и 28-летнего жителей Москвы.

По версии следствия, в ноябре 2022 года сообщники приехали в Брянск. Они забрали у шести пожилых жителей Бежицкого, Фокинского, Советского районов областного центра и Брянского района 665 тысяч рублей. Потерпевших ввели в заблуждение сообщники обвиняемых, сообщив о проблемах у родственников.

Стражи порядка курьеров задержали. У соучастников сотрудники полиции изъяли более 345 тысяч рублей, полученных от пенсионеров.