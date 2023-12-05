Перед судом предстанет убивший лопатой котёнка брянец

Перед судом предстанет брянец убивший лопатой котёнка на глазах у внука. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд рассмотрит уголовное дело о жестоком обращении с животными. По версии правоохранителей, 10 августа 2023 года в Супонево пьяный мужчина во дворе своего дома садовой лопатой убил котёнка породы мейн-кун на глазах 10-летнего внука. Животное принадлежало мальчику. Ребёнок получил серьезную психологическую травму.

Обвиняемому грозит до пяти лет колонии.