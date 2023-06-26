Пешеход погиб на трассе Гордеевском районе

Легковушка насмерть сбила 29-летнего пешехода на трассе в Гордеевском районе. О происшествии рассказали в региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла ночью на 3 км автодороги «Гордеевка-Петрова Буда» в Гордеевском районе. 21-летний водитель за рулём «ВАЗ-21070» 29-летнего пешехода. С места аварии автомобилист уехал. Пешеход умер на месте от полученных травм.

Инспекторы выяснили, что погибший вел антиобщественный образ жизни излоупотреблял спиртными напитками. Он не раз привлекался к административной и был судим. Состояние опьянения у него определит экспертиза.

Водитель разыскали полицейские. Он рассказал инспекторам, что ехал по трассе с выключенными фарами, потому что они не работали из-за неисправности генератора. На автомобилиста правоохранители составили три административных материала.