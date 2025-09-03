Пешеход погиб под колёсами «ГАЗели» на трассе в Суражском районе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

1 сентября в Суражском районе на 4-м км автомобильной дороги «Сураж – Гордеевка» произошло ДТП. 30-летний водитель за рулём автомобиля «ГАЗ» сбил 61-летнего пешехода. Мужчина шёл по проезжей части во встречном направлении. Пешеход погиб на месте. Он был одет в тёмную одежду без светоотражающих элементов.

Следователи проводят проверку по факту дорожно-транспортного происшествия.