Брянские боксёры привезли семь медалей из Рославля

2025, 29 декабря 15:36

Брянские боксёры привезли семь медалей из Рославля. Об этом сообщили в городском спорткомитете.

В минувшие выходные в Рославле Смоленской области прошёл традиционный новогодний турнир по боксу. Участие в соревнованиях приняли свыше 100 спортсменов из Брянской и Смоленской области, а также Республики Беларусь.

Воспитанники брянской спортшколы «Олимп» успешно представили город. Золотые медали завоевали Богдан Фатюшин, Захар Евтеев и Егор Богданов. Второе место заняли Егор Новиков, Владимир Савосин и Максим Михалев. На третью ступень пьедестала почёта поднялся Егор Шакун.