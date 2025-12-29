Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Брянские боксёры привезли семь медалей из Рославля

2025, 29 декабря 15:36
Брянские боксёры привезли семь медалей из Рославля. Об этом сообщили в городском спорткомитете. 

В минувшие выходные в Рославле Смоленской области прошёл традиционный новогодний турнир по боксу. Участие в соревнованиях приняли свыше 100 спортсменов из Брянской и Смоленской области, а также Республики Беларусь.

Воспитанники брянской спортшколы «Олимп» успешно представили город. Золотые медали завоевали Богдан Фатюшин, Захар Евтеев и Егор Богданов. Второе место заняли Егор Новиков, Владимир Савосин и Максим Михалев. На третью ступень пьедестала почёта поднялся Егор Шакун.

