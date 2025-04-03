Пешеход погиб под колёсами иномарки на брянской трассе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

На федеральной трассе М-3 «Украина» около 03:50 часов 3 апреля произошла смертельная авария. 62-летний водитель за рулём автомобиля Toyota RAV4 сбил 36-летнего пешехода. Мужчина находился на проезжей части и был одет в тёмную одежду.

Пострадавший получил травмы, несовместимые с жизнью. Он умер до прибытия бригады скорой медицинской помощи.

Следователи проводят проверку по факту дорожно-транспортного происшествия.