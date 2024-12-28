Пешеход погиб в ДТП в брянском селе Толмачево
64-летний пешеход погиб в ДТП в брянском селе Толмачево. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.
В Брянском районе в селе Толмачево в районе дома 19 на улице Трудовой произошла авария. 45-летний водитель за рулём автомобиля Nissan X-Trail сбил 64-летнего мужчину. Пешеход пересекал дорогу по переходу.
Пострадавший отказался от вызова бригады скорой медицинской помощи. Водитель отвёз пенсионера в больницу. Пешеход умер.
На водителя инспекторы завели административное расследование. По факту смертельной аварии полицейские проводят проверку.