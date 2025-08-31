Пешеход погиб в ДТП в посёлке Ивот

Пешеход погиб под колёсами иномарки в посёлке Ивот. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

29 августа в Дятьковском районе произошла авария. В посёлке Ивот на улице Первомайской 42-летний водитель за рулём автомобиля Jeep Grand Cherokee сбил двух пешеходов. 29-летний мужчина и 16-летний парень , шли по краю проезжей части дороги.

Совершеннолетний пешеход умер на месте происшествия. Подросток с травмами попал в больницу. Оба пешехода были одеты в тёмную одежду без светоотражающих элементов.

Водитель автомобиля отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. По факту дорожно-транспортного происшествия полицейские проводят проверку.