Пешеход повредил позвоночник в Дубровском районе

В аварии на трассе в Дубровском районе 44-летний пешеход повредил позвоночник. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

На 195 км автодороги «Орел-Брянск-Смоленск-граница с Республикой Беларусь» Дубровского района произошла авария. 24-летний водитель на Volkswagen Polo сбил 44-летнего пешехода. Мужчина пересекал проезжую часть в зоне видимости нерегулируемого перехода.

Мужчина получил травму позвоночника и живота. Его госпитализировали.

Полиция устанавливает обстоятельства происшествия.