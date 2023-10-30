Пешехода сбила иномарка в Карачеве

32-летний пьяный пешеход попал под машину в Карачеве. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла на улице Федюнинского в городе Карачеве. 56-летний водитель за рулём Volkswagen Passat сбил 32-летнего пешехода. Мужчина шёл через дорогу вне пешеходного перехода, хотя то был рядом.

Пешеход получил ушибы головы и лица. Госпитализация ему не потребовалась. Сотрудники ДПС провели освидетельствование пешехода. Тот оказался пьян.