Пешехода сбила машина на переходе на брянской трассе
Пешехода сбила машина на переходе на брянской трассе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.
️В Брянском районе на 132 км автомобильной дороги федерального значения Р-120 «Орел-Смоленск-граница с Р.Беларусь» произошла авария. 38-летний водитель за рулём автомобиля Kia Cerato сбил 19-летнего пешехода. Молодой человек шёл через дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
Пострадавший с травмами попал в больницу. Правоохранители устанавливают обстоятельства аварии.