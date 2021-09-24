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По Володарскому району Брянска гуляет свинья (ВИДЕО)

2021, 24 сентября 13:00 Происшествия
По Володарскому району Брянска гуляет свинья (ВИДЕО)
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Очевидцы сняли животное на видео.

Свинья облюбовала мусорную площадку у ДК Кравцова в Володарском районе Брянска.

«Наш любимый Володарский район! Мусорка возле ДК Кравцова. Собаки и лошади уже никого не удивляют, а вот свинья – это эксклюзив», – сообщают в соцсетях очевидцы.

Обследовав мусорные контейнеры в поисках съестного, животное отправилось восвояси. «А свинья-то с деловым видом идет», – отмечают в комментариях брянцы.

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