Почти 40 кило наркотиков изъяли брянские полицейские

Стражи порядка в Карачевском районе задержали подозреваемого в попытке сбыть около 40 килограммов запрещенных веществ.

В суд ушло уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ в особо крупном размере.

По версии следствия, весной 2022 года 36-летний житель Московской области решил стать наркосбытчиком. Мужчина получил информацию о «тайнике» с крупной партией запрещенных веществ. Товар он должен был фасовать на мелкие партии и распространять.

Злоумышленника задержали полицейские в Карачевском районе при попытке забрать более 30 килограммов синтетических наркотиков и 9 килограммов психотропных веществ из тайника.

Фигуранту предъявлено обвинение. Уголовное дело рассмотрит Карачевский районный суд Брянской области.