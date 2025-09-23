Почти два миллиона рублей похитили у брянцев лжеэкперты по инвестициям на прошлой неделе. Об этом сообщили в региональном УМВД.

На прошлой неделе в полицию обратилась жительница Фокинского района Брянска. Она пообщалась с якобы экспертом по инвестициям. По его совету она решила вложить свои сбережения в быстрый заработок. На указанные незнакомцем счета женщина перевела 850 тысяч рублей. После получения денег лжеэксперт пропал.

В аналогичную ситуацию на прошлой неделе попали ещё трое жителей Брянской области. Злоумышленники похитили у них 919 тысяч рублей.