Почти два миллиона рублей похитили у брянцев лжеэкперты по инвестициям
Почти два миллиона рублей похитили у брянцев лжеэкперты по инвестициям на прошлой неделе. Об этом сообщили в региональном УМВД.
На прошлой неделе в полицию обратилась жительница Фокинского района Брянска. Она пообщалась с якобы экспертом по инвестициям. По его совету она решила вложить свои сбережения в быстрый заработок. На указанные незнакомцем счета женщина перевела 850 тысяч рублей. После получения денег лжеэксперт пропал.
В аналогичную ситуацию на прошлой неделе попали ещё трое жителей Брянской области. Злоумышленники похитили у них 919 тысяч рублей.
