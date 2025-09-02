Почти миллион рублей похитили лжеэксперты у брянцев на прошлой неделе

Почти миллион рублей похитили лжеэксперты у троих брянцев на прошлой неделе. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратилась жительница Бежицкого района Брянска. Женщина пообщалась с якобы экспертом по инвестициям. Тот пообещал потерпевшей получить прибыль от вкладов. На указанный незнакомцем счёт женщина перевела 600 тысяч рублей. После получения денег злоумышленник перестал выходить на связь.

В аналогичную ситуацию на прошлой неделе попали ещё два жителя Брянской области. Они лишились 323 тысяч рублей.