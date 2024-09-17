Почти пять миллионов рублей похитили лжеэксперты по инвестициям у брянцев на прошлой неделе. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратилась жительница Новозыбковского района. После общения якобы с экспертом по инвестициям женщина решила вложить свои сбережения в быстрый заработок. На указанные собеседников счета она перевела 2 110 000 рублей. После получения денег мнимый эксперт перестал звонить.

На минувшей неделе в аналогичную ситуацию попали ещё шесть жителей Брянской области. Они лишились 2 752 000 рублей.