На прошлой неделе почти три млн рублей похитили у брянцев лжеэксперты по инвестициям. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратилась жительница Стародубского района. Пообщавшись с якобы экспертом по инвестициям женщина решила быстро заработать. 1 895 000 рублей она перевела на указанные собеседником счета. Ожидаемо, что после получения денег мнимый эксперт перестал выходить на связь.

В аналогичную ситуацию на прошлой неделе попали ещё четверо жителей Брянской области. Они лишились ещё почти одного миллиона рублей на всех.