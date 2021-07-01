Под Брянском фура насмерть сбила лося и перевернулась (ВИДЕО)

ДТП произошло в Брянском районе.

Днем 1 июня водитель фуры сбил лося у поселка Новый Свет в Брянском районе. Как сообщают в соцсетях очевидцы, животное погибло, а большегруз оказался в кювете.

На опубликованной записи видеорегистратора видно, что на месте ЧП с дороги вылетел еще один грузовик.

Официальной информации об обстоятельствах ДТП и числе пострадавших пока не поступало.