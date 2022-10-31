Под Брянском на трассе перевернулась иномарка

Водитель получил травмы в ДТП с перевернутой машиной в Брянском районе. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

Авария произошл на 110 км автодороги «Подъезд к г.Брянску от автодороги М3 Украина». 62-летний водитель за рулём автомобиля Nissan Vanette, не учел дистанцию и столкнулся с Toyota Corolla. Иномарка остановилась для поворота налево. От удара Nissan перевернулся.

Водитель автомобиля Nissan получил травмы. Его отвезли в больницу.

Полицейские устанавливают обстоятельства аварии.