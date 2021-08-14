Под Брянском столкнулись «ВАЗ» и Lifan – ранена девушка

От удара Lifan врезался в электроопору.

34-летняя автомобилистка пострадала в результате ДТП в Брянском районе. Авария произошла 13 августа около 17.30 на 20-м километре дороги Брянск – Дятьково – граница Калужской области.

21-летний водитель «ВАЗ-2108», двигаясь в сторону Брянска, при развороте врезался в Lifan, 34-летняя водитель которого выехала на встречную полосу. В результате удара иномарку отбросило на электроопору.

Девушку-водителя доставили в больницу с политравмой.

Сейчас ГИБДД устанавливает вину каждого из водителей в аварии.