Под Брянском водитель внедорожника «проучил» дальнобойщика (ВИДЕО)

Видео опубликовано в соцсетях.

Под Брянском сняли на видео водителя Toyota Land Cruiser, пытавшегося «учить» дальнобойщика. Запись с видеорегистратора, установленного в кабине фуры, опубликована в соцсетях.

«Хам на «Крузаке» пытается «учить» дальнобойщика на объездной Брянска. Как думаете, что с такими делать?» – поинтересовался мнением водителей владелец видео.

«Объясню людям, которые по той дороге не ездили: там дорога вмещает две машины спокойно, но, видно, дальнобойщик решил, что ему одному по этой дороге ехать и не пропустил «Крузак», и «Крузак» его начал учить», – строят предположения брянцы.

«Учить» фуру! На легковой машине! Ну, это нужно быть очень «умным» человеком. Кто бы ни был из них прав, одно неловкое движение водителя фуры – и «учитель» за обочиной или, не дай бог, на встречке, совсем мозгов нет у водителя «Круза». Ладно, свою жизнь не ценит, но может же унести на тот свет и чужие», – возмущаются другие автовладельцы.

Вероятно, ситуаций заинтересуются сотрудники ГИБДД.