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Под Брянском занесло Volkswagen Polo – ранен водитель

2021, 04 сентября 12:57 Происшествия
Под Брянском занесло Volkswagen Polo – ранен водитель
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Автомобилист не справился с управлением.

Один человек пострадал в результате аварии в Брянском районе. ДТП произошло 3 сентября около 19.45 на 14-м километре дороги Брянск – Новозыбков – граница с Республикой Белоруссия.

По предварительной информации областной ГИБДД, 59-летний водитель Volkswagen Polo, двигаясь в сторону Почепа, не справился с управлением. Машину занесло – она вылетела на встречную полосу и врезалась в Hyundai Santa Fe под управлением 39-летнего водителя.

У водителя Volkswagen Polo диагностировали ушиб шейного отдела позвоночника.

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