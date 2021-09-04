Под Брянском занесло Volkswagen Polo – ранен водитель

Автомобилист не справился с управлением.

Один человек пострадал в результате аварии в Брянском районе. ДТП произошло 3 сентября около 19.45 на 14-м километре дороги Брянск – Новозыбков – граница с Республикой Белоруссия.

По предварительной информации областной ГИБДД, 59-летний водитель Volkswagen Polo, двигаясь в сторону Почепа, не справился с управлением. Машину занесло – она вылетела на встречную полосу и врезалась в Hyundai Santa Fe под управлением 39-летнего водителя.

У водителя Volkswagen Polo диагностировали ушиб шейного отдела позвоночника.