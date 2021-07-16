Под Карачевом автомобилистка влетела в дерево – ранены трое

Двоих пострадавших доставили в больницу.

Три человека пострадали в результате аварии в Карачевском районе. ДТП произошло 15 июля около 14.00 на 75-м километре дороги Орел – Брянск– Смоленск – граница с Белоруссией, сообщает областная ГИБДД.

34-летняя женщина – водитель Mitsubishi Space Wagon, двигаясь в сторону Орла, не справилась с управлением. Машина вылетела в кювет, а затем врезалась в дерево.

У женщины-водителя диагностировали закрытый перелом левой ключицы и ушиб груди.

Ее 56-летнего пассажира госпитализировали с компрессионным переломом позвоночника, переломом правой кисти и ушибленной раной головы. 54-летнюю пассажирку оставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибленной раной головы.