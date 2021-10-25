Под Клетней перевернулась «Калина» – пьяный водитель погиб

Пассажирку доставили в больницу.

Смертельная авария произошла 24 октября около 18.15 на 7-м километре дороги Клетня – Строительная Слобода в Клетнянском районе.

По предварительной информации областной ГИБДД, 53-летний водитель «Лады Калины» при завершении обгона не справился с управлением. Машина вылетела в кювет и перевернулась.

Водитель «Калины» погиб на месте. Его 61-летнюю пассажирку госпитализировали с ссадинами волосистой части головы.

Есть основания полагать, что водитель «Лады Калины» находился в состоянии опьянения, отметили в ГИБДД.